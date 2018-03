Bad Marienberg - Der Vorstand der IMMOFINANZ (ISIN AT0000809058/ WKN 911064) hat heute beschlossen, der 25. ordentlichen Hauptversammlung am 11. Mai 2018 eine Dividende in Höhe von 7 Eurocent (EUR 0,07) je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 vorzuschlagen, so die IMMOFINANZ AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

