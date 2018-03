Dabei gilt es zu beachten, dass die hohe Leistung nur für rund 15?min benötigt wird und nicht zu 100?% zur Verfügung stehen muss. Der Gleichzeitigkeitsfaktor der Auslastung liegt pro Ladestation bei 80?%.

Die Kostensituation an einer Schnellladestation stellt sich überschlagsmäßig wie folgt dar: Eine Mittelspannungs-Schaltanlage kostet etwa 300?000?€. Hinzu kommt die Ladestation mit zwei Ladepunkten plus Verteilerschrank für circa 200.000?€. Bei Wartungskosten von rund 10.000?€ pro Jahr und einer Amortisationszeit von fünf Jahren ist somit eine Gesamtsumme von 550.000?€ aufzubringen und durch die Säulennutzung zu finanzieren (Bild?2).

Aufgrund des nicht unerheblichen Strompreises sowie eines veranschlagten Gewinns von 9?ct/kWh müssen also fünf Jahre lang pro Tag 35 bis 70 Ladevorgänge an der Säule stattfinden. Für heutige Verhältnisse ist das schon eine beachtliche Zahl. Doch soll eine emissionsfreie Zukunft kein Lippenbekenntnis sein, führt am Ausbau der Elektromobilität - in Kombination mit der Nutzung regenerativ erzeugter Energie - kein Weg vorbei.

Anschlussleistung und -kosten preiswerter bereitstellen

Um den Aufbau von Ladeinfrastruktur bezahlbar zu machen, müssen die Bereitstellung der hohen Anschlussleistung und die damit verbundenen Kosten gesenkt werden. Zu diesem Zweck lassen sich Batterien als Energiespeicher einsetzen. Der Batteriespeicher ...

