Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nach den jüngsten Rückgängen vorerst stabilisiert. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2308 Dollar und damit etwa so viel wie am Morgen.

Zum Franken hat sich der Euro am Nachmittag auf 1,1769 CHF nach 1,1790 am Mittag abgeschwächt. Der Dollar wurde bei 0,9564 nach 0,9563 CHF gehandelt.

Seit dem Wochenhoch am Dienstag bei 1,2476 Dollar hat der Eurokurs rund ein Prozent verloren. Ursache ist eine Dollar-Stärke im Zuge überraschend guter Konjunkturdaten, die im Gegenzug immer wieder für Druck beim Euro sorgten. Zuletzt war am Nachmittag bekannt geworden, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...