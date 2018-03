Vor dem Verlängerten Osterwochenende haben sich die Anleger an der Wiener Börse am Donnerstag zurückgehalten. Der heimische Leitindex ATX schloss gegenüber dem Mittwoch-Schluss (3.428,51) nur um marginale um 0,02 Punkte höher auf 3.428,53 Zähler. Gegenüber Ultimo 2017 liegt der ATX per heute 8,39 Punkte oder 0,25 Prozent ...

