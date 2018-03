Die SNB ist einer der größten Facebook-Aktionäre - und vom Kurssturz unmittelbar betroffen. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf ihre Anlagerisiken.

Wegen des Datenskandals suchen nicht nur viele Nutzer von Facebook das Weite. Viele Aktionäre des Tech-Konzerns werfen die Aktie aus dem Depot. Seit bekannt wurde, dass die Firma Cambridge Analytica Millionen von Nutzerdaten abgeschöpft hat, ging es für die Facebook-Aktie um fast 20 Prozent bergab.

Das traf auch einen eher ungewöhnlichen Aktionär: Die Schweizerische Nationalbank (SNB). Mit einem Anteil von 0,37 Prozent hielt die Notenbank zuletzt mehr reguläre Facebook-Aktien als Firmengründer Mark Zuckerberg. Wie die "Handelszeitung" errechnet hat, dürfte sich der Wert der SNB-Investition seit dem Kurseinbruch um rund 150 Millionen US-Dollar verringert haben.

Doch wieso ist die SNB überhaupt am Aktienmarkt aktiv? Damit der Schweizer Franken nicht weiter aufwertet, hat die SNB am Devisenmarkt interveniert: Sie kaufte Fremdwährungen und hat dabei enorme Reserven aufgebaut. So lagen die Devisenreserven der Notenbank Ende Februar bei 768 Milliarden Schweizer Franken. Mit derartigen Reserven können Notenbanken ...

