Das österreichische Immobilienunternehmen Immofinanz AG (ISIN: AT0000809058) will der Hauptversammlung am 11. Mai 2018 eine Dividende in Höhe von 7 Eurocent je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 vorschlagen. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Ursprünglich wurde den Aktionären für das Geschäftsjahr 2017 die Ausschüttung einer Dividende von 0,06 Euro je Aktie in Aussicht gestellt. Auf Basis des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...