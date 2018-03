Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236) will für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 0,30 Euro je Aktie ausschütten. Beim derzeitigen Kursniveau von 19,55 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,53 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 29. Juni 2018 statt. Im Vorjahr wurden 0,65 Euro je Aktie ausgeschüttet. Der Rückgang wurde mit umfangreichen Investitionen in das neue Technologiewerk ...

