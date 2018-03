Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Renault nach Spekulationen über Fusionsgespräche mit dem japanischen Autobauer Nissan von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Einem solchen Deal dürften zwar große Hindernisse entgegenstehen und zudem sei er politisch sensibel, dennoch sehe er die Spekulationen leicht positiv, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie fungierten wie ein Kurstreiber in Richtung einer Neubewertung der Renault-Aktien./ck/la Datum der Analyse: 29.03.2018

