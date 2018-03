Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Gründonnerstag die verkürzte Karwoche mit leichten Verlusten beendet. Nach einem freundlichen Start bewegte sich der SMI trotz europaweit steigenden Kursen bei volatilem Verlauf mehrheitlich im Minus. Eine bessere Performance verhinderten die schwachen Pharma-Grossaktien, bei denen es nach zwei starken Tagen zu Gewinnmitnahmen kam. Die in den USA am Nachmittag publizierten Konjunkturdaten haben die hiesigen Aktienmarkt kaum bewegt, vielmehr war vor den Feiertagen Zurückhaltung angesagt. Das erste Quartal beendete der SMI trotz einer für einmal wieder positiven Gesamtwoche mit einem Minus von knapp 7%.

Die Stimmung habe sich vor dem langen Osterwochenende zwar etwas beruhigt, bleibe aber angeschlagen, hiess es in Marktkreisen. Das Thema Handelsstreit zwischen den USA und vor allem China habe in den vergangenen Tagen etwas an Brisanz verloren, gleichwohl bleibe es aber weit oben auf der Agenda der Investoren und sei keinesfalls ausgestanden. Einig sind sich die Kommentatoren darin, dass die Volatilität auf kurze Sicht erhöht bleiben dürfte.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss -0,17% tiefer bei 8'740,97 Punkten. Im Wochenvergleich ergab sich dennoch ein Plus von 2,0%. Der breite Swiss Performance Index (SPI) gab um 0,11% auf 10'189,89 Punkte ebenfalls leicht nach, wogegen ...

