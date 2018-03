DAX-Anleger gehen mit einem guten Gefühl in das Osterwochenende

Rechtzeitig vor dem langen Osterwochenende konnte sich der DAX nicht nur stabilisieren, sondern auch eine Aufholjagd starten und die psychologisch wichtige 12.000-Punkte-Marke zurückerobern.

Das war heute los. DAX-Anleger durften sich über deutliche Kurszuwächse freuen. Bei einem Blick auf die vergangenen Wochen und Monate wird jedoch deutlich, dass sich Börsianer nicht zu sicher fühlen sollten. Die Stimmung kann schnell ins Negative umschlagen. Schließlich ist die Unsicherheit noch längst nicht aus dem Markt verschwunden. Negativschlagzeilen in Bezug auf einen Handelsstreit, das Personaldurcheinander im Weißen Haus oder die Probleme für Technologieunternehmen wie Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027) kommen am Markt gar nicht gut an sorgen relativ schnell für eine kalte Dusche.

Das waren die Tops & Flops. An der DAX-Spitze fanden sich heute insbesondere Automobilwerte wieder. Sie profitierten von Entspannungstendenzen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Dabei konnte sich vor allem Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) hervortun. Die Aktie der Wolfsburger kletterte zeitweise um mehr als 4 Prozent in die Höhe, auch weil Anlegern ein Reuters-Bericht gefiel, wonach die Nutzfahrzeugsparte Trucks&Bus bald an die Börse gebracht werden soll.

Den vollständigen Artikel lesen ...