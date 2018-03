Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem enttäuschenden ersten Quartal hat sich der deutsche Aktienmarkt am Gründonnerstag mit einem Tagesplus in das lange Osterwochenende verabschiedet. Die teils deutlichen Kursgewinne der Automobilwerte zogen den Index nach oben. Gegen den Trend tendierten Linde 1,6 Prozent im Minus. Es gibt an der Börse immer wieder Zweifler, ob die Kartellbehörden die Fusion mit Praxair wirklich durchwinken werden. Der DAX schloss 1,3 Prozent höher bei 12.097 Punkten. Gegenüber dem Jahresbeginn notiert der DAX allerdings über 6 Prozent im Minus.

Automobilwerte ziehen den DAX nach oben

Die Kursgewinner stellten die Aktien der Automobilhersteller. So schlossen VW 4,1 Prozent höher und stellten damit den DAX-Gewinner. Hier sorgte die Hoffnung auf den Börsengang der Nutzfahrzeugsparte für Kaufinteresse. Bei einer Abspaltung der Bus- und Lkw-Sparte bewerten die Analysten von Evercore diese mit einem Wert zwischen 25 und 30 Milliarden Euro. Im Fahrwasser legte die Aktie des VW-Großaktionärs Porsche um 4,3 Prozent zu. Aber auch Daimler mit einem Plus von 4 Prozent und BMW mit plus 3 Prozent tendierten sehr fest.

Die Aktie von RIB-Software stürzte um knapp 16 Prozent ab. Immer wieder wird von Investorenseite die Kommunikation des Unternehmens bemängelt, was für einen deutlichen Vertrauensbruch sorgte. Seit der überraschenden Kapitalerhöhung vergangenen Donnerstag ist die Aktie bereits um 44 Prozent eingebrochen.

Die Analysten von Berenberg zeigten sich sehr zuversichtlich zu den Aussichten der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck (plus 6,1 Prozent) sowie Koenig & Bauer (plus 5,4 Prozent). Beide Titel wurden zum Kauf empfohlen. Positiv werten die Experten die weltweit steigende Nachfrage nach Verpackungen, die generell wachsende Wirtschaft und die besseren Strategien. Beide Unternehmen produzierten große Industriedruckerpressen, die momentan weltweit auf große Nachfrage stießen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 114,2 (Vortag: 116,7) Millionen Aktien im Wert von rund 4,88 (Vortag: 4,27) Milliarden Euro. Es gab 24 Kursgewinner, fünf -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.096,73 +1,31% -6,35% DAX-Future 12.118,00 +1,65% -6,30% XDAX 12.115,56 +1,34% -5,80% MDAX 25.591,52 +0,96% -2,33% TecDAX 2.494,46 +0,48% -1,37% SDAX 11.927,92 +0,85% +0,35% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,37% +19 ===

