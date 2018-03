Die Ölpreise sind am Donnerstag moderat gestiegen. Starke Impulse gab es im Tagesverlauf jedoch nicht. Während die erste Tageshälfte von Verlusten gekennzeichnet war, drehten die Notierungen in der zweiten Tageshälfte in die Gewinnzone.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Abend 70,04 US-Dollar. Das waren 51 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 39 Cent auf 64,78 Dollar.

Zuletzt hatten Hinweise auf ein steigendes Ölangebot in den USA die Ölpreise gebremst. Offiziellen Zahlen zufolge waren die US-Ölreserven zuletzt deutlich gestiegen. Allerdings waren zugleich die Bestände an Ölprodukten wie Benzin zurückgegangen, so dass sich die Auswirkungen am Ölmarkt in Grenzen hielten.

Stützend wirkte bis zuletzt ein Rückgang der Ölproduktion im Förderland Venezuela. Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank sind die unfreiwilligen Ausfälle im Opec-Mitgliedsland Venezuela ein wichtiger Faktor für den Handel mit Rohöl. Die schwere Krise in dem südamerikanischen Land habe zur Folge, dass die Fördermenge der Opec zuletzt stärker gesunken sei als eigentlich vorgesehen./bgf/mis

