Liebe Leser,

bei der Ballard Power Aktie wurde zuletzt die Unterstützung von 3 Dollar getestet - wegen der "runden Marke" natürlich auch aus psychologischer Sicht nicht unwichtig. Diese Marke war im Januar - erfolgreich - getestet worden, und auch der Test im März verlief erfolgreich. Insofern kam es danach zu einem moderaten Rebound, der die Aktie bis in den Bereich von 3,50 Dollar (= Schlusskurs der Aktie am Mittwoch an der Nasdaq) geführt hat. Die Frage ist nun natürlich: War es das, ... (Peter Niedermeyer)

