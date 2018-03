Liebe Leser,

kräftig unter Druck geriet die Aktie von JinkoSolar am Mittwoch im New Yorker Handel. Dort ging die Aktie mit einem Minus von rund 3,7% auf 17,50 Dollar aus dem Handelstag. Und es ist ja nicht so, dass die Aktie von JinkoSolar in den vorigen Wochen überzeugt hätte, weshalb es nun zu Gewinnmitnahmen kommt. Ganz im Gegenteil - denn der Blick auf die 3-Monats-Performance in US-Dollar zeigt ein Minus von aktuell rund 29%. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, in den USA für ... (Peter Niedermeyer)

