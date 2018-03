(Meldung ausgebaut) Pfäffikon (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Castle Alternative Invest weist für das Geschäftsjahr 2017 einen Anstieg des rechnerischen Buchwerts (NAV) ihrer Aktie aus. Im Jahresverlauf legte er um 1,1% auf 20,12 USD pro Aktie zu, wie die an der SIX kotierte Gesellschaft am Freitag mitteilt. Im ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...