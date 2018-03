Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Europa ist es am Gründonnerstag deutlich aufwärts gegangen. Nach den kräftigen Schwankungen der vergangenen Tage verlief der Handel vor dem langen Osterwochenende in geordneten Bahnen ab. Auffallend war die Stärke der Aktien europäischer Automobilhersteller, unterstützt von Fusionsgesprächen von Renault mit Nissan. Ansonsten gab es eine transatlantische Übernahme im Sektor der Finanzdienstleistung sowie einen schwachen Ausblick von Sodexo. Der DAX schloss 1,3 Prozent höher bei 12.097 Punkten, damit eroberte der deutsche Leitindex die 12.000er Marke schwungvoll zurück. Für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,9 Prozent auf 3.362 Zähler nach oben.

Das erste Quartal 2018 ist zu Ende, für viele Aktionäre in Europa brachte es Verluste. Der DAX sowie der Schweizer Aktienmarkt (SMI) haben in den ersten drei Monaten über 6 Prozent an Wert verloren. Knapp im grünen Bereich beendeten unter anderem die Börsen in Österreich und Italien das Auftaktquartal.

Automobilsektor im Fokus

Die Renault-Aktie stieg um 5,7 Prozent. Den Grund lieferte die Meldung, dass sich Renault in Fusionsgesprächen mit dem japanischen Partner Nissan befindet. Die Analysten von Evercore ISI sagten, die aktuelle Allianz zwischen beiden Unternehmen und die Beteiligung des französischen Staats an Renault habe zur Folge, dass die Aktie mit einem deutlichen Abschlag gehandelt werde. Evercore errechnet einen Wert für die Renault-Aktie zwischen 140 und 160 Euro.

VW schlossen 4,1 Prozent höher und stellten damit den DAX-Gewinner. Hier sorgt die Hoffnung auf den Börsengang der Nutzfahrzeugsparte immer wieder für Kaufinteresse. Bei einer Abspaltung der Bus- und Lkw-Sparte bewerten die Analysten von Evercore diese mit einem Wert zwischen 25 und 30 Milliarden Euro. Im Fahrwasser legte die Aktie des VW-Großaktionärs Porsche um 4,3 Prozent zu. Der Sektor der Automobilwerte stellte mit einem Plus von 3,2 Prozent den Gewinner in Europa.

Der Turnaround-Spezialist Melrose Industries hat den Übernahmekampf um GKN gewonnen. 52,43 Prozent der GKN-Aktionäre haben das Übernahme-Angebot angenommen. Die Aktie legte in Folge um 9,4 Prozent zu. Die Aktien der Swiss Re stiegen um 2,2 Prozent auf 97,28 Franken mit wieder aufgewärmten Spekulationen auf einen Einstieg der japanischen Softbank. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, dass Softbank sich für 9,6 Milliarden Dollar an Swiss Re beteiligen wolle. Softbank wolle 100 bis 105 Franken je Swiss-Re-Aktie zahlen und einen Anteil von 25 Prozent an dem Rückversicherer erwerben. Schon im Februar hatte das Wall Street Journal über eine geplante Beteiligung der Japaner an Swiss Re berichtet.

Sodexo leiden unter schwachem Ausblick

An der Pariser Börse brachen Sodexo um 15,7 Prozent ein. Der Caterer hat nach einer schwachen Entwicklung im zweiten Geschäftsquartal den Ausblick gesenkt. Den organischen Umsatzzuwachs sieht Sodexo 2017/18 nur noch bei 1 bis 1,5 Prozent. Bisher war ein Plus von 2 bis 4 Prozent in Aussicht gestellt worden. Bei der bereinigten Gewinnmarge erwartet die Sodexo SA nur noch 5,7 Prozent nach bisher 6,5 Prozent.

Die britische NEX Group hat ein nicht bindendes Angebot von 10 Pfund je Aktie von der CME Group aus Chicago erhalten. Das Gebot wäre damit rund 5,4 Milliarden Dollar wert und lag am oberen Ende der Markterwartungen. NEX notierten 0,9 Prozent im Plus, das Kaufinteresse war seit zwei Wochen bekannt gewesen.

Die Aktie von RIB-Software stürzte um knapp 16 Prozent ab. Immer wieder wird von Investorenseite die Kommunikation des Unternehmens bemängelt, was für einen deutlichen Vertrauensbruch sorgte. Seit der überraschenden Kapitalerhöhung vergangenen Donnerstag ist die Aktie bereits um 44 Prozent eingebrochen. Die Analysten von Berenberg zeigten sich indes sehr zuversichtlich zu den Aussichten der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck (plus 6,1 Prozent) sowie Koenig & Bauer (plus 5,4 Prozent). Beide Titel wurden zum Kauf empfohlen.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.361,50 +30,25 +0,9% -4,1% Stoxx-50 2.965,44 +10,87 +0,4% -6,7% Stoxx-600 370,87 +1,61 +0,4% -4,7% Frankfurt XETRA-DAX 12.096,73 +156,02 +1,3% -6,4% London FTSE-100 London 7.056,61 +11,87 +0,2% -10,0% Paris CAC-40 Paris 5.167,30 +36,86 +0,7% -2,7% Amsterdam AEX Amsterdam 529,52 +2,52 +0,5% -2,8% Athen ATHEX-20 Athen 2.019,80 -20,44 -1,0% -3,0% Brüssel BEL-20 Brüssel 3.857,10 +4,74 +0,1% -3,0% Budapest BUX Budapest 37.258,90 +475,59 +1,3% -5,4% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.014,40 +17,34 +0,4% +2,5% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 140.063,36 +873,85 +0,6% -0,7% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen Feiertag Lissabon PSI 20 Lissabon 5.357,77 +47,80 +0,9% +0,3% Madrid IBEX-35 Madrid 9.600,40 +45,40 +0,5% -4,4% Mailand FTSE-MIB Mailand 22.411,15 +79,79 +0,4% +2,0% Moskau RTS Moskau 1.246,98 +20,18 +1,6% +8,0% Oslo OBX Oslo Feiertag Prag PX Prag 1.123,89 +4,84 +0,4% +4,2% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.535,35 +23,22 +1,5% -2,6% Warschau WIG-20 Warschau 2.210,38 +6,68 +0,3% -10,2% Wien ATX Wien 3.428,53 +0,02 +0,0% +0,3% Zürich SMI Zürich 8.740,97 -15,15 -0,2% -6,8% DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.18 Uhr Mi, 17.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,2298 -0,10% 1,2326 1,2346 +2,4% EUR/JPY 130,70 -0,56% 131,39 131,12 -3,4% EUR/CHF 1,1755 -0,17% 1,1786 1,1780 +0,4% EUR/GBP 0,8765 +0,25% 0,8752 1,1422 -1,4% USD/JPY 106,28 -0,46% 106,59 106,22 -5,6% GBP/USD 1,4031 -0,35% 1,4084 1,4102 +3,8% Bitcoin BTC/USD 7.545,69 -4,7% 7.627,43 7.941,12 -44,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,72 64,38 +0,5% 0,34 +7,4% Brent/ICE 69,93 69,53 +0,6% 0,40 +6,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.323,77 1.325,00 -0,1% -1,24 +1,6% Silber (Spot) 16,33 16,30 +0,2% +0,04 -3,6% Platin (Spot) 931,50 938,50 -0,7% -7,00 +0,2% Kupfer-Future 3,02 3,00 +0,7% +0,02 -8,8% ===

