Endlich ist es soweit, die Türen des neuen Beldona Flagship Stores

in der Bahnhofstrasse 87, Zürich sind geöffnet.



Die Neueste der nun 66 Beldona-Filialen erstrahlt in femininen

Blush-Tönen mit zarten Gold-Akzenten und verspielten Verzierungen.

Das Design unterstreicht die Sinnlichkeit der Beldona-Lingerie. Um

das Grand Opening gebührend zu feiern, wurde zu einem VIP-Anlass

geladen.



Mit dabei waren Schweizer Influencerinnen wie Cristina Gheiceanu,

Minea Blaze, Valerie Florence Greutert, Saranda Reci, Janine Heini,

Nissi Mendes, Irene & Heloisa von soeursenvogue, Arigona, Sarah von

fashionboho & viele mehr.



Die Eröffnung wurde rund um den Claim «LIFE IS TOO SHORT TO WEAR

BORING UNDERWEAR» zelebriert. Mit 20 Models und Influencerinnen wurde

diese Message durch Zürich getragen. Die Aktion wurde von

Live-Streams auf den Beldona-Social-Media-Kanälen begleitet. An der

Fashionshow wurden die neuesten Lingerie- und Bademodetrends

präsentiert. Besondere Talking-Pieces dieser

Frühling/Sommer-Kollektion 2018 sind: Bademode inspiriert von

sinnlicher Lingerie mit Spitzeneinsätzen und heissen Schnürelementen,

verspielte Lingerie mit Volants sowie leichte Bralettes in

Triangelformen, ohne Bügel und Schale.



BILDMATERIAL. Unter https://www.beldona.com/de/unternehmen/medien/

liegen die Bilder des Events mit direktem Bilder-Download für Sie

bereit.



