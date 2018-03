Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Stimmung der US-Verbraucher verbessert sich weniger als erwartet

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im März schwächer als erwartet aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg laut der zweiten Umfrage im Monat auf 101,4 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Wert von 102,0 erwartet nach 99,7 im Vormonat.

US-Verbraucher halten sich mit Ausgaben zurück und sparen etwas mehr

Die US-Verbraucher haben sich im Februar mit ihren Ausgaben etwas zurückgehalten. Stattdessen legten sie mehr Geld auf die hohe Kante. Die Ausgaben stiegen verglichen mit dem Vormonat um 0,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem solchen Plus gerechnet. Für Januar wurde die Steigerung um 0,2 Prozent bestätigt.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe fallen überraschend

In den USA sind in der Woche zum 24. März spürbar weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 12.000 auf 215.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit 1973.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt im März deutlich zurück

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im März deutlich eingetrübt. Der Indikator fiel auf 57,4 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im Februar hatte der Index bei 61,9 Punkten gestanden. Volkswirte hatten nun einen Wert von 61,5 Punkten erwartet.

Inflationsdruck in Deutschland etwas niedriger als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im März etwas weniger als erwartet verstärkt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und auf Jahressicht um 1,5 (Februar: 1,2) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Raten von 0,5 und 1,6 Prozent prognostiziert.

Umwelthilfe klagt in elf weiteren Städten auf Diesel-Fahrverbote

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) lässt nach dem Leipziger Diesel-Urteil nicht locker. Der Verband hat in elf weiteren Städten Klage auf Fahrverbote für Selbstzünder eingereicht. Dazu zählen Dortmund, Bochum, Düren, Paderborn in Nordrhein-Westfalen, Offenbach in Hessen sowie sechs Städte in Baden-Württemberg: Heilbronn, Ludwigsburg, Backnang, Esslingen, Marbach und Reutlingen.

Großbritannien nimmt Finanzierung von Airbus-Deals wieder auf

Die britische Regierung hat die Finanzierung von Flugzeugtransaktionen für Airbus wieder aufgenommen. Vor zwei Jahren hatten mehrere Exportfinanzierungsbanken wegen Korruptionsermittlungen ihre Kreditvergabe an Airbus-Kunden für die Flugzeugfinanzierung eingestellt. Die Ermittlungen laufen noch.

Niederländer stimmen bei Volksentscheid gegen strengere Internet-Überwachung

Die Niederländer haben sich bei einem Volksentscheid mit knapper Mehrheit gegen die Ausweitung der Befugnisse von Geheimdiensten im Internet ausgesprochen. 49,4 Prozent der mehr als sechs Millionen Wahlteilnehmer hatten sich bei der Abstimmung am 21. März gegen das Gesetzesvorhaben der Regierung von Ministerpräsident Mark Rutte ausgesprochen, wie die Wahlbehörde bei der Bekanntgabe des Endergebnisses erklärte. 46,5 Prozent waren demnach für das Gesetz.

