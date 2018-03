Bonn (ots) - Seit der Strafzoll-Ankündigung von US-Präsident Donald Trump ist der Welthandel in Unruhe. Derzeit sind die EU-Staaten von den angedrohten Strafzöllen der US-Regierung auf Stahl und Aluminium zwar verschont worden, doch dies ist nur eine Atempause bis Ende April. China dagegen trifft die angekündigte Handelshürde für seine Waren mit voller Wucht. Wie weit sind die Industriestaaten von einem Handelskrieg entfernt? Was steckt hinter den Strafzöllen von Donald Trump? Und wie wird sich der Handelsriese China verhalten?



phoenix-Moderator Hans-Werner Fittkau versucht gemeinsam mit Dr. Galina Kolev, Leiterin der Forschungsgruppe Gesamtwirtschaftliche Analysen beim Institut der Deutschen Wirtschaft, Antworten auf diese Fragen zu finden. Die Dokumentation Spiel ohne Grenzen zeigt überdies, wie im Welthandel getrickst, getäuscht und gedroht wird.



