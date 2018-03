Liebe Leser,

AXA hat dem bislang schwersten Katastrophenjahr für die Branche auch dank guter Geschäfte in den USA getrotzt. Unterm Strich stieg der Gewinn um 6,5% auf 6,2 Mrd €. Das war mehr als der Markt erwartet hatte. Die Aktionäre sollen mit einer um 9% auf 1,26 € pro Aktie erhöhten Dividende an dem Erfolg teilhaben. Die Schäden durch Naturkatastrophen in den USA, Mexiko und der Türkei sind bei AXA nur moderat auf 230 Mio € gestiegen. Positive Effekte durch die US-Steuerreform haben ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...