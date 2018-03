HSBC hebt BASF auf 'Buy' - Ziel 92 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 85 auf 92 Euro angehoben. Die Gewinnerwartungen des Marktes an den Chemiekonzern seien recht moderat, schrieb Analyst Sriharsha Pappu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem untermauerten die Barmittelzuflüsse (Cashflows) seine positives Anlageurteil über die Aktie.

JPMorgan senkt Allianz SE auf 'Neutral' - Ziel 217 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Allianz SE aus Bewertungsgründen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 240 auf 217 Euro gesenkt. Branchenweit höchste Aktienrückkäufe seien der Hintergrund der überdurchschnittlichen Kursentwicklung gewesen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am 4.Mai dürfte das aktuelle Programm aber enden, und für das laufende Geschäftsjahr sei keine Neuauflage zu erwarten. Für die kommenden Jahre rechnet Huttner dann mit einem Volumen von jeweils einer Milliarde Euro statt bisher zwei Milliarden Euro. Die Münchener seien stärker fokussiert auf neue Deals.

DZ Bank hebt Jungheinrich auf 'Kaufen' - Fairer Wert 41 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Aktien von Jungheinrich nach dem Kursrutsch von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und ihren fairen Wert auf 41 Euro belassen. Das Momentum im Gabelstaplerbereich sollte 2018 vor allem in Europa hoch bleiben, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

DZ Bank senkt Dialog Semiconductor auf 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Aktie von Dialog Semiconductor von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und ihren fairen Wert von 29,18 auf 20,50 Euro gesenkt. Analyst Harald Schnitzer erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seinen Risikoabschlag für den Apple-Zulieferer. Die Unsicherheit nehme zu, ob Apple verstärkt auf die Eigenproduktion von Komponenten setzten und deutlich weniger Aufträge an Zulieferbetriebe vergeben werde.

Commerzbank senkt Takkt auf 'Hold' und Ziel auf 22 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Takkt von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 26 auf 22 Euro gesenkt. Der Büromöbel-Händler dürfte 2018 nicht so dynamisch wachsen und profitabel sein wie von ihr bislang erwartet, schrieb Analystin Sabrina Taneja in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Gewinnprognosen für den Zeitraum 2018 bis 2020 um durchschnittlich 9 Prozent.

Berenberg startet Heidelberger Druck mit 'Buy' - Ziel 4 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Heidelberger Druck mit "Buy" und einem Kursziel von 4 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach etlichen schwierigen Jahren dürfte sich der Druckmaschinenhersteller ebenso erholen wie Konkurrent Koenig & Bauer, schrieb Analyst Alexander O?Donoghue in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Gründe dafür seien die steigende Nachfrage in der globalen Verpackungsindustrie, die wachsende Wirtschaft und bessere Unternehmensstrategien. Beide Aktien seien auf dem aktuellen Kursniveau exzellente Anlagemöglichkeiten.

Berenberg startet Koenig & Bauer mit 'Buy' - Ziel 89 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Koenig & Bauer mit "Buy" und einem Kursziel von 89 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach etlichen schwierigen Jahren dürfte sich der Druckmaschinenhersteller ebenso erholen wie Konkurrent Heidelberger Druck, schrieb Analyst Alexander O?Donoghue in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Gründe dafür seien die steigende Nachfrage in der globalen Verpackungsindustrie, die wachsende Wirtschaft und bessere Unternehmensstrategien. Beide Aktien seien auf dem aktuellen Kursniveau exzellente Anlagemöglichkeiten.

DZ Bank senkt fairen Wert für Deutsche Bank - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank von 16,00 auf 12,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die anhaltende Unsicherheit rund um die Strategie und den Vorstandsvorsitzenden des Geldhauses könnte sich negativ auf Kundenbeziehungen auswirken, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern sei ein Risikoabschlag gerechtfertigt. Allerdings seien die Aktien im Vergleich zur Situation im Dezember 2016 äußerst günstig bewertet.

Commerzbank hebt Ziel für Vonovia auf 43 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Vonovia von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tom Carstairs rechnet für den Immobilienkonzern laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Aufwertungseffekten im laufenden Jahr. Der Experte erhöhte deshalb seine Prognosen für den Nettoinventarwert.

DZ Bank senkt fairen Wert für Dürr auf 94 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Dürr von 111 auf 94 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Trotz der sehr guten Erfahrungen mit der Übernahme von Homag scheine die Skepsis der Anleger mit Blick auf mögliche weitere Akquisitionen durch den Anlagenbauer zuzunehmen, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund fehlender passender Übernahmeziele mittlerer Größe erwäge Dürr nun größere Zukäufe. Der Analyst berücksichtigt daher nun einen kleineren Bewertungsabschlag im Modell. Zudem reduzierte er seine Schätzungen bis 2020 und verwies auf den jüngsten Unternehmensausblick.

