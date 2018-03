US-Staatsanleihen haben am Donnerstag den verkürzten Handel vor Ostern mit Gewinnen beendet. Vor allem in den sehr langen Laufzeiten ging es kräftig nach oben. Die jüngsten US-Konjunkturdaten fielen eher durchwachsen aus, so dass die als sicher geltenden Papiere gefragt waren.In der Region Chicago hatte sich das Geschäftsklima ...

Den vollständigen Artikel lesen ...