Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel recht stabil gehalten. Nach den jüngsten Rückgängen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2303 Dollar und damit etwa so viel wie im frühen europäischen Geschäft. Zum Franken hat sich der Euro am Abend auf 1,1763 CHF nach 1,1769 am Nachmittag weitr geringfügig abgeschwächt. ...

