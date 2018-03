Liebe Leser,

Dialog Semiconductor hat in den vergangenen Wochen massive Verluste erlitten. Die Stimmung ist insbesondere durch die Entwicklung im Technologie-Sektor in den USA verhagelt. Dies führt auch charttechnisch zu massiven Problemen. Die Aktie ist ein Geldverbrenner, meinen zumindest die Chartanalysten. Dabei hat der Wert nun mit einem Minus auf weniger als 20 Euro wichtige Untergrenzen nach unten durchbrochen. Damit steht die Aktie auch in den kommenden Wochen massiv unter Druck. ... (Moritz von Betzenstein)

