Liebe Leser,

Chevron hat im vergangenen Jahr den Umsatz um 23,8% gesteigert und die Rückkehr in die schwarzen Zahlen geschafft. In der UpstreamSparte verdiente der Konzern dank eines starken Auslandsgeschäfts 8,2 Mrd $ und in der Downstream-Sparte 5,2 Mrd $. Gewinntreiber war hier das US-Geschäft. In den sonstigen Bereichen, die Finanzierungs-, Versicherungs-, Verwaltungs- und Grundstücksaktivitäten umfassen, entstand dagegen ein Verlust von 4,2 Mrd $. Chevron profitierte aber nicht nur ... (Volker Gelfarth)

