eno energy GmbH: Erfolgreiche Refinanzierung von Kreditlinien, Rückzahlung der Anleihe 2011/18 voraussichtlich bis zum 6. April 2018 DGAP-Ad-hoc: eno energy GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung eno energy GmbH: Erfolgreiche Refinanzierung von Kreditlinien, Rückzahlung der Anleihe 2011/18 voraussichtlich bis zum 6. April 2018 29.03.2018 / 22:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung gemäß Art. 17 Abs. 1 der Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 596/2014) NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN ODER IN EINER GERICHTSBARKEIT, IN DER DAS ANBIETEN ODER VERKAUFEN DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE. eno energy GmbH: Erfolgreiche Refinanzierung von Kreditlinien, Rückzahlung der Anleihe 2011/18 voraussichtlich bis zum 6. April 2018 Rerik/Rostock, 29. März 2018 - Die eno energy GmbH, Hersteller von Windenergieanlagen, Projektentwickler und Windpark-Betreiber, hat ihre Finanzierungsstruktur erfolgreich neu geordnet. Mit der Refinanzierung bestehender Kredite durch ein langfristiges Projektfinanzierungsdarlehen einer internationalen Großbank verbessert eno energy die Fristenkongruenz zwischen Darlehen und finanzierten Vermögensgegenständen. Im Zusammenhang mit der Teilablösung eines im Jahr 2015 syndizierten Kredits verschiebt sich die Rückzahlung der in Kürze auslaufenden Anleihe 2011/18 (ISIN DE000A1H3V53) aus abwicklungstechnischen Gründen voraussichtlich um bis zu drei Tage. Die vollumfängliche Rückzahlung einschließlich des letzten Kupons erfolgt daher voraussichtlich bis zum 6. April 2018. Kontakt: eno energy GmbH Dörthe Wachs Investor Relations Am Strande 2e, 18055 Rostock Fon +49 (0)381 203792 136 doerthe.wachs@eno-energy.com 29.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: eno energy GmbH Straße am Zeltplatz 7 18230 Ostseebad Rerik Deutschland Telefon: 03812037920 Fax: 0381203792101 E-Mail: info@eno-energy.com Internet: www.eno-energy.com ISIN: DE000A1H3V53 WKN: A1H3V5 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Hannover Ende der Mitteilung DGAP News-Service 670717 29.03.2018 CET/CEST

