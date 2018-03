In einem aktuellen Medienbericht, erschienen auf trend.at ("Signa Immobilien: René Benkos beinharter Machtkampf"), erfolgt eine Anmerkung, dass es einen "Bericht der Österreichischen Prüfstelle für Rechnungslegung (OePR) an die Finanzmarktaufsicht zu Problemen bei den Immofinanz -Bilanzen" geben soll. Hierzu stellt die Immofinanz richtig: Die Anmerkung im Artikel gibt den Sachverhalt zum Prüfbericht der OePR von Ende Dezember 2017 nicht zutreffend wieder. Richtig ist vielmehr, dass die OePR im letzten Jahr eine Routine-Überprüfung durchgeführt hat. Nach Auffassung der OePR hätte die Bilanzierung der Anteile an der CA Immobilien Anlagen AG im Halbjahresabschluss zum 31.10.2016 im Rahmen einer Vollkonsolidierung statt nach der Equity-Methode...

