OMV hat 2017 vom günstigen Marktumfeld profitiert. Der Konzern hat den Umsatz um 5% gesteigert und ist wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das in der Ölbranche viel beachtete Ergebnis zu Wiederbeschaffungskosten hat sich auf 2,96 Mrd € nahezu verdoppelt. Das Sparziel von 250 Mio € wurde mit 330 Mio € deutlich übertroffen. Die Aktionäre sollen mit einer Dividende von 1,50 € pro Aktie am Geschäftserfolg beteiligt werden. Die tägliche Öl- und Gasproduktion stieg um 11,9% ... (Volker Gelfarth)

