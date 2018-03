Liebe Leser,

lang hat es gedauert, nun ist der Deal perfekt! Daimler und BMW legen ihre beiden Carsharing-Dienste Drive Now und Car2Go zusammen. Nachdem BMW zuvor die Anteile an der Marke Drive Now vom Autovermieter SIXT übernommen hatte, startet der bayerische Automobilhersteller nun ein Joint-Venture mit Daimler. Allerdings soll es bei dieser Zusammenarbeit um mehr als nur Carsharing gehen. Carsharing, Mitfahrdienste, Taxivermittlung - sogar eine digitale Suche von Parkplätzen und Ladesäulen ... (Johannes Weber)

