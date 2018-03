Südkorea und die USA haben ihren Handelspakt überarbeitet. Doch der US-Präsident könnte den Deal verzögern, bis es eine Lösung im Nordkorea-Konflikt gibt.

US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass er das überarbeitete Freihandelsabkommen mit Südkorea wegen der Debatte über Nordkorea verzögern könnte. Die USA und Südkorea hatten in dieser Woche mitgeteilt, dass sie sich auf Änderungen an ihrem sechs Jahre alten Handelspakt geeinigt haben. Trump sagte aber am Donnerstag bei einem Auftritt in Richfield, er wolle den Deal möglicherweise verzögern, bis ...

