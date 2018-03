Das 7. International Government Communication Forum (IGCF), organisiert vom International Government Communication Centre des Sharjah Government Media Bureau, eröffnete seinen zweiten Tag im Expo Centre Schardscha mit Ansprachen des Ehrengastes Lech Walesa, ehemaliger Präsident Polens, und seiner Exzellenz Tariq Saeed Allay, Direktor des Sharjah Government Media Bureau. Die Eröffnungssitzung wurde von Maqsoud Kruse, Executive Director von "Hedayah", moderiert.

Walesa betonte die Bedeutung der Botschaften, die in der Grundsatzrede von seiner Hoheit Sheikh Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Schardscha, bei der Eröffnungsfeier übermittelt wurden. Dazu gehören Werte, an denen wir uns in unserem Leben in einem digitalen Zeitalter orientieren und auf dessen Veränderungen wir reagieren müssen.

Walesa forderte die europäischen Länder auf, aus den Erfahrungen der Regierungskommunikation von Schardscha zu lernen und verwies auf die Herausforderungen, denen die Weltgemeinschaft heute, insbesondere in Europa, gegenübersteht. Dies erfordert, dass aus erfolgreichen Erfahrungen im Umgang mit dem digitalen Zeitalter gelernt wird.

Tariq Allay hob die zentrale Rolle der Hilfsmittel des digitalen Zeitalters hervor. "Dazu müssen wir den Einsatz solcher Hilfsmittel in der Regierungskommunikation, die glaubwürdig, transparent und klar sein muss, optimieren", sagte er und forderte zu Investitionen in die zunehmende Nutzung des Internets und der sozialen Medien auf.

Am zweiten Tag der IGCF 2018 wurden das Arab Government Communication Network, das erste Regierungskommunikationsnetz der Region, und das Academic Committee des International Government Communication Centre ins Leben gerufen.

Das Forum zog Tausende von Besuchern und Medienfachleuten aus der ganzen Welt an, um zu diskutieren, wie man die Hilfsmittel des digitalen Zeitalters zum Nutzen von Gemeinschaften, Nationen und der Menschheit nutzen und gleichzeitig eine optimale, transparente Kommunikation zwischen den verschiedenen Komponenten des sozialen Gefüges erreichen kann.

In den Sitzungen wurden "Der aktuelle Stand der Regierungskommunikation und wie man flexible Strategien entwickelt", "Weibliche Führung und ihre Rolle in digitalen Gemeinschaften" und "Jugend der Zukunft: Aufbau junger Kompetenzen für das digitale Jahrtausend" sowie viele andere Themen und Erfolgsgeschichten diskutiert.

Am zweiten Tag sprachen unter anderem Vanessa D'Ambrosio, das jüngste ehemalige Staatsoberhaupt der Republik San Marino, Steve Wozniak, Mitbegründer von Apple Computer Inc., Jimmy Wales, Gründer von Wikipedia, Inma Martinez, KI-Pionierin und Digitalwissenschaftlerin, und seine Exzellenz Majd Shweikeh, Jordaniens Minister für Informations- und Kommunikationstechnologie.

