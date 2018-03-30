FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.03.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 02.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.03.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.04.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR
BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.03.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.04.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR
BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD