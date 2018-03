Lange Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle haben vielen Reisenden den Start in den Oster-Urlaub vermiest. Flughafen-Betreiber fordern Reformen.

Am Düsseldorfer Flughafen packt der Chef zur Not noch selbst mit an. Das zumindest war die Botschaft, die Peter Lange in die Welt tragen wollte. Der Chef der Airport-Sparte des Sicherheitsdienstleisters Kötter ließ sich vergangene Woche öffentlichkeitswirksam in der Passagier- und Handgepäckkontrolle als Wannenrückführer einteilen. Für ein paar Stunden sortierte der Manager jene grauen Plastikwannen, in die die Fluggäste den Inhalt ihrer Hosentaschen packen, bevor sie die Sicherheitsschleuse passieren.

Die hochrangige Verstärkung war offenbar dringend nötig: Nur mit großer Mühe und einer 130-köpfigen Verstärkung von anderen Sicherheitsfirmen konnte Kötter im Osterreiseverkehr ein Chaos wie im September 2017 verhindern. Damals mussten Beamte der Bundespolizei in der Passagier-Kontrolle eingreifen - ein einmaliger Vorgang. "Wir sind stolz darauf, was unsere Luftsicherheitsassistenten geleistet haben", sagt Kötter-Manager Carsten Dahlke. Özay Tarim von der Gewerkschaft Verdi hält dagegen: "Peter Lange soll nicht mit anpacken, sondern lieber neue Mitarbeiter einstellen".

Der Personalmangel bei den Sicherheitsfirmen, die im Auftrag der Bundespolizei Passagiere und Handgepäck kontrollieren, sorgt nicht nur in Düsseldorf immer wieder für lange Wartezeiten und genervte Urlauber. Vergangene Woche waren die Sicherheitsschleusen am Frankfurter Flughafen völlig überlastet - einige Passagiere verpassten wegen der Wartezeiten ihren Flug. Und in Berlin-Schönefeld ...

