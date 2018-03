Der für die Bankenaufsicht zuständige Bundesbankvorstand Andreas Dombret warnt die betroffenen Banken vor zu zögerlichen Vorbereitungen auf den Brexit.

Der für die Bankenaufsicht zuständige Bundesbankvorstand Andreas Dombret warnt die betroffenen Banken vor zu zögerlichen Vorbereitungen auf den Brexit. "Wir dringen darauf, dass die Banken ihre Lizenzanträge bei der Aufsicht bis Ende Juni stellen und bei Bedarf später anpassen", sagte er der WirtschaftsWoche.

Nur so seien sie ausreichend vorbereitet, wenn es Ende März 2019 zu einem harten Brexit kommt. Wenn sehr viele Institute ihre Unterlagen in letzter Minute einreichten, sei nicht garantiert, dass Aufseher die rechtzeitig bearbeiten können und es drohten Kapazitätsengpässe. Große Institute hätten alle erkannt, dass sie eine Basis in Kontinentaleuropa brauchen und wollten ...

