Microsoft-Chef Satya Nadella verordnet seinem Unternehmen einen radikalen Umbau. Was hat er vor?

Die Forderung der Ankläger im Monopolprozess der US-Justiz gegen Microsoft waren hart und eindeutig. Der Softwarekonzern müsse aufgespalten werden in drei Teile, einen zuständig für die Windows-Produkte, einen für Anwendungsprogramme und einen für Internet-Dienste, damit der Digitalgigant den Wettbewerb in der Computerwelt nicht gänzlich ausschalte. 18 Jahre ist das her. So hart ist es am Ende nicht gekommen, statt einer Aufspaltung bekam das Unternehmen rigide Verhaltensregeln auferlegt, wurde zur Kooperation mit Konkurrenten gezwungen - und hat am Ende erleben müssen, dass Konkurrenz aus völlig unerwarteten Ecken kommt.

Knapp zwei Dekaden später existiert der "Windows-Konzern" noch immer, ist noch immer ein Top-Spieler in der digitalen Welt, aber eben einer, der an vielen Fronten längst vom Dominator zum Verfolger geworden ist. Cloud-Dienste, künstliche Intelligenz, soziale Netzwerke, digitale Geschäftsmodelle, Online-Werbung, Netzmedien, und, und, und … überall da ist der einstige Dominator Microsoft heute bestenfalls noch einer von vielen Anbietern. Amazon, Google, Facebook und viele kleinere Technologiespezialisten waren an so vielen Stellen schneller, smarter und erfolgreicher als der Riese aus Redmond, dass Konzernchef Satya Nadella kaum mit dem Umbau hinterherkommt, seit er vor vier Jahren an die Spitze rückte.

Und der Schritt, mit dem er die rund 115.000 Konzernbeschäftigten am Gründonnerstag in die Osterpause schickte, ist der radikalste, den er seinem Unternehmen seit Amtsantritt auferlegt hat. Im Grunde ...

