Bis Ende Januar war an der Börse in Frankfurt alles in bester Ordnung. Zwar stiegen die Kurse nicht ins Uferlose wie an der Wall Street, doch es reichte immerhin für ein neues Allzeithoch. Doch just als der DAX die Marke von 13.600 Punkten überwinden wollte, brachen die deutschen Blue Chips urplötzlich ein. Aus Angst vor stark steigenden Zinsen in den USA suchten die Anleger auf einmal das Weite und drückten den DAX um mehr als zehn Prozent nach unten.

Den vollständigen Artikel lesen ...