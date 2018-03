Justizministerin Katarina Barley will die Mietpreisbremse rasch reformieren. Eile ist nach einem weiteren Gerichtsurteil angebracht.

Die Deutschen stöhnen über die seit Jahren steigenden Mieten. Vor allem die kleinen Leute leiden, weil sie in vielen Großstädten mehr als ein Drittel des Haushaltseinkommens an ihre Vermieter überweisen müssen. Deshalb muss die Mietpreisbremse verschärft werden, ist die neue Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz, Katarina Barley (SPD), überzeugt.

Damit liegt sie ganz auf der Linie ihres Vorgängers und Parteifreundes Heiko Maas. Doch er bekam seine Gesetzesänderung in der alten Großen Koalition vor den Bundestagswahlen im vergangenen Herbst nicht mehr durch.

Nun hat es Barley eilig. Noch vor der Sommerpause will sie einen Gesetzesentwurf vorlegen, kündigte sie am vergangenen Sonntag in der ARD an.

Eile tut Not. Denn schon wieder hat ein Gericht in einem Bundesland die alte, noch gültige Mietpreisbremse ausgehebelt. Zwar handelt es sich um Einzelfallentscheidungen. Doch in vergleichbaren Fällen orientieren sich die Richter anderer Gerichte an rechtskräftigen Urteilen ihrer Kollegen.

Nach aktuellem Recht ist es Vermietern untersagt, nach Mieterwechseln die Miete um mehr als zehn Prozent über die ortsübliche Vergleichsmiete ...

