In der letzten März-Woche (KW13), der Karwoche vor dem Osterfest, feiert die R-LOGITECH S.A.R.L ein erfolgreiches Debüt am KMU-Anleihen-Markt. Die Metalcorp-Schwester kann ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19WVN8) erfolgreich mit dem maximalen Emissionsvolumen von 25 Millionen Euro bei institutionellen Investoren und Privatanlegern platzieren. Zudem wurde das Wertpapierprospekt der neuen EYEMAXX-Anleihe in dieser Woche gebilligt. Die EYEMAXX Real Estate AG startet die Emission ihrer neuen 5,50%-Unternehmensanleihe 2018/23 mit einem Umtauschangebot an die Anleihe-Inhaber des EYEMAXX-Bonds 2013/19 vom 3. bis 16. April 2018. Im Anschluss folgt ein öffentliches Angebot für interessierte Anleger zwischen dem 19. und 24. April 2018.

Zahltag für Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS - der FONDS hat Anfang der Woche an seine Anleger 2,25 Euro je Anteilsschein für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 ausgeschüttet - bezogen auf den Anteilspreis von 49,65 Euro zu Jahresbeginn 2017 entspricht dies einer Rendite von 4,53%. Im exklusiven Interview mit dem Anleihen Finder erklärt Christoph Grote die Erfolgsgeheimnisse und weitere Ausrichtung des FONDS, der einen Tag nach seiner vierten Ausschüttung im Übrigen mit dem 8,00%-Bond (A19YND) der CIPP Technology Solutions A/S (iMPREG Group) eine neue Anleihe in sein Portfolio aufgenommen hat. Zuvor konnte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die 4,25%-Anleihe der BayWa AG (WKN A2GSM1) gewinnbringend veräußern.

Die paragon AG wird ihren Aktionären auf der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Mai 2018 einen Rechtsformwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) vorschlagen. Das Unternehmen erwartet, dass der Rechtsformwechsel den Zugang der paragon AG zum Eigenkapitalmarkt stärken und die Fortsetzung der bisherigen Wachstumsstrategie gewährleisten wird. "paragon ist im Kern immer ein Familienunternehmen ...

