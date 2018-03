Unterföhring (ots) - - "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD



- Talk ab sofort über zwei volle Stunden bis 12.45 Uhr



- Die weiteren Gäste sind Sky Experte Dietmar Hamann, Freddie Röckenhaus und Henning Feindt



- "Sky90" mit Jürgen Kohler am Montagabend um 22.30 Uhr



Unterföhring, 29. März 2018 - Am Ostersonntag ist bei Jörg Wontorra unter anderem Edmund Stoiber zu Gast, der Aufsichtsratsmitglied beim FC Bayern ist. Aus sportlicher Sicht steht der Rekordmeister exzellent da, befindet er sich im Viertelfinale der Champions League und kann vielleicht schon gegen den Rivalen Borussia Dortmund am Samstagabend die Meisterschaft feiern. Abseits des Rasens ist die Trainerfrage für die kommende Saison nach der Absage von Thomas Tuchel weiterhin ungeklärt und Spekulationen über mögliche Heynckes-Nachfolger reißen nicht ab.



Neben dem ehemalige bayerische Ministerpräsidenten werden Freddie Röckenhaus von der Süddeutschen Zeitung, Henning Feindt, stellvertretender Chefredakteur der Sport Bild, und Sky Experte Dietmar Hamann über das Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB, den Abstiegskampf und alle weiteren Themen rund um den aktuellen Spieltag diskutieren.



"Wontorra - der Kia Fußball Talk" ab sofort bis 12.45 Uhr



Fans der Sendung dürfen sich künftig jeden Sonntag auf 15 Minuten mehr Fußball-Talk freuen. Ab sofort dauert die Sendung volle zwei Stunden und endet erst um 12.45 Uhr. "Wontorra - der Kia Fußball Talk" läuft an Bundesliga-Spieltagen sonntags ab 10.45 Uhr und ist im Free-TV auf Sky Sport News HD für jedermann frei empfangbar.



Neben der Übertragung auf Sky Sport News HD und auf skysport.de wird die Sendung auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE gestreamt.



"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" am Montagabend mit Jürgen Kohler



Am Montagabend um 22.30 Uhr begrüßt Patrick Wasserziehr unter anderem Jürgen Kohler in "Sky90 - die Kia Fußballdebatte". Der Welt- und Europameister gewann sowohl mit dem FC Bayern als auch mit Borussia Dortmund die Deutsche Meisterschaft, mit dem BVB darüber hinaus die UEFA Champions League. Neben dem vergangenen Bundesliga-Spieltag wird am Montagabend auch das bevorstehende Viertelfinale in der Königsklasse Thema sein.



Weitere Gäste sind unter anderem der Sportjournalist und Spanien-Experte Miguel Guiterrez sowie Jörg Althoff, Sportchef Bild Süddeutschland.



"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" beginnt direkt im Anschluss an das Topspiel der 2. Bundesliga zwischen dem SV Darmstadt 98 und Fortuna Düsseldorf (ab 20.15 Uhr) um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.



