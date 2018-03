Große Vermögensverwalter wie Blackrock schaden am Ende dem Wohlstand aller. Das sagt Deutschlands oberster Wettbewerbs-Ökonom Achim Wambach.

WirtschaftsWoche: Herr Wambach, große Vermögensverwalter wie Blackrock oder Vanguard halten immer größere Anteile an börsennotierten Unternehmen. Was stört Sie daran?Achim Wambach: Ich vergleiche das ganz gerne mit der Deutschland AG, wo auch alle möglichen Akteure untereinander verwoben waren. So sehr vernetzte Unternehmen sind aber Sand im Getriebe der Volkswirtschaft. Wie stark dieser Sand Reibung verursacht, die Diskussion läuft noch.

Benachteiligt das andere Akteure an den Märkten?Es gibt dafür einige empirische Evidenz. Allerdings ist unklar, ob es wirklich auch einen nachweislichen Wirkungsmechanismus gibt.

Besonders diskutiert werden Nachteile, wenn ein Investor an mehreren konkurrierenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...