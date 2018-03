Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Frankreich und Italien hat im März deutlich zugenommen. In Frankreich stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 1,7 (Februar: 1,1) Prozent und in Italien um 1,1 (0,5) Prozent. Das dürfte Erwartungen stützen, dass der Preisdruck auch in der gesamten Eurozone spürbar gestiegen ist.

Die nationalen Verbraucherpreisindizes stiegen in beiden Ländern ebenfalls kräftig, und zwar stärker als erwartet. In Frankreich kletterten die Lebenshaltungskosten der Verbraucher um 1,0 Prozent auf Monats- und um 1,5 Prozent auf Jahressicht, während die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte Teuerungsraten von nur 0,8 und 1,4 Prozent prognostiziert hatten. In Italien erhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,4 bzw. 0,9 Prozent. Erwartet worden waren Raten von nur 0,1 und 0,7 Prozent.

In Deutschland war die Inflation im März dagegen etwas schwächer als erwartet gewesen. Der HVPI legte gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und auf Jahressicht um 1,5 (Februar: 1,2) Prozent zu. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Raten von 0,5 und 1,6 Prozent prognostiziert. Die starke Inflationsentwicklung in Frankreich und Italien dürfte das aber zumindest kompensiert haben.

Für den Euroraum erwarten Analysten bisher einen Anstieg der Inflationsrate auf 1,4 (1,1) Prozent. Eurostat wird die Daten am Mittwoch (11.00 Uhr) veröffentlichen.

Beobachter erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Sommer darüber entscheiden wird, ob und wie sie ihre Anleiheankäufe, mit denen sie die Inflation antreiben will, ab Oktober weiterführen wird. Mit einer ersten Zinserhöhung wird derzeit frühestens für Mitte 2019 gerechnet. Anhaltend schwache Inflationsdaten könnten aber die Erwartung stützen, dass sich die EZB bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik länger als bisher erwartet Zeit nimmt.

