Wer beim Stichwort "NaDiVeG" an einen neuen medizinischen Wirkstoff oder dergleichen denkt, der irrt. Das etwas sperrige Akronym steht für das Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz, das große Unternehmen von öffentlichem Interesse - was vor allem börsegelistete Unternehmen miteinschließt - und ihre Abschlussprüfer in den letzten Monaten zum Teil sehr intensiv beschäftigt hat. Auch wenn bereits 2014 klar war, dass eine derartige Verpflichtung in Umsetzung europarechtlicher Vorgaben auf Unternehmen zukommen wird, so wird es nun für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2016 begannen, ernst: Betroffene Unternehmen müssen zu einer Reihe von nicht-finanziellen Themen, wozu zumindest Umwelt-, Sozial-...

