Der USD/JPY hat seine Korrektur von den Hochs in der Nähe der Marke von 107,00 ausgebaut und verlor am Freitag den zweiten Tag in Folge an Wert. Das Paar fand neue Verkäufer nach besser als erwartet ausgefallenen japanischen Arbeitsmarktzahlen, die die schwache Teuerungsrate und Industrieproduktion aus Japan überlagerten. Dies gemeinsam mit einer gedämpften ...

