Nur sehr wenige amerikanische Marken konnten in China signifikante Marktanteile gewinnen. Einige US-Restaurantketten wie KFC und Pizza Hut haben große Präsenzen; Apple, Microsoft und Intel haben immerhin einen bedeutenden Marktanteil ? aber die Liste ist nicht gerade lang.



Starbucks (WKN:884437) hat sich durch die Eröffnung von etwa einem Geschäft pro Tag zu einem wichtigen Player in China entwickelt. Das Land hat sich zum zweitgrößten und am schnellsten wachsenden Markt der Kaffeekette entwickelt. CEO Kevin Johnson zeigte sich zuversichtlich, dass China das Unternehmen grundlegend verändern wird.



"Unser Geschäft in China hat sich zu einem Wachstumsmotor entwickelt, der uns schnell für bedeutende Zahlen ...

