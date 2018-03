Liebe Leser,

es ist ein ziemlich seltener Vorgang, dass ein US-Präsident so massiv gegen ein Unternehmen aus dem eigenen Land wettert. Doch das, was derzeit Donald Trump in Richtung des E-Commerce-Giganten Amazon loslässt, kann man schon als Generalangriff werten. Über sein Lieblings-Sprachrohr Twitter beklagt sich Trump seit Tagen darüber, dass Amazon kaum Steuern zahle und die Existenz von tausenden Einzelhändlern bedroht.

Könnte Amazon zerschlagen werden?

Was auf den ersten ... (Carsten Müller)

