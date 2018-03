Liebe Leser,

es waren regelrechte Horrortage für den Pionier der Elektromobilität. In nur wenigen Tagen büßte Tesla rund ein Drittel seines Wertes ein. Stattliche 17 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gingen in den vergangenen Wochen verloren. Und es könnte noch nicht einmal das Ende gewesen sein. Denn die Sorgen um die Zukunft des Unternehmens reißen nicht ab.

Versagt Tesla bei der Produktion des Modell 3?

Im aktuellen Fokus steht dabei das Modell 3. Eigentlich sollte ... (Carsten Müller)

