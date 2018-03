Vilnius, Lithuania, 2018-03-30 14:47 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Schedule of Government Securities auctions for April - June 2018:



Auction Payment Redemption Currency Maturity Issue date date date (days) -------------------------------------------------------------------------------- 2018-04-03 2018-04-05 2024-08-23 EUR 2332 LT0000670028 tap -------------------------------------------------------------------------------- 2018-04-09 2018-04-11 2021-01-31 EUR 1026 LT0000630055 tap -------------------------------------------------------------------------------- 2018-04-16 2018-04-18 2022-09-27 EUR 1623 LT0000650038 tap -------------------------------------------------------------------------------- 2018-04-23 2018-04-25 2024-08-23 EUR 2312 LT0000670028 tap -------------------------------------------------------------------------------- 2018-04-30 2018-05-03 2028-05-03 EUR 3653 New issue -------------------------------------------------------------------------------- 2018-05-07 2018-05-09 2021-01-31 EUR 998 LT0000630055 tap -------------------------------------------------------------------------------- 2018-05-14 2018-05-16 2024-08-23 EUR 2291 LT0000670028 tap -------------------------------------------------------------------------------- 2018-05-21 2018-05-23 2027-04-26 EUR 3260 LT0000610073 tap -------------------------------------------------------------------------------- 2018-05-28 2018-05-30 2022-09-27 EUR 1581 LT0000650038 tap -------------------------------------------------------------------------------- 2018-06-04 2018-06-06 2024-08-23 EUR 2270 LT0000670028 tap -------------------------------------------------------------------------------- 2018-06-11 2018-06-13 2021-01-31 EUR 963 LT0000630055 tap -------------------------------------------------------------------------------- 2018-06-18 2018-06-20 2022-09-27 EUR 1560 LT0000650038 tap -------------------------------------------------------------------------------- 2018-06-25 2018-06-27 2027-04-26 EUR 3225 LT0000610073 tap --------------------------------------------------------------------------------





Please note that this is a preliminary schedule. Detailed parameters of every debt security issue will be announced not later than 5 working days before every auction date.



Nasdaq Baltic Transaction Services +370 5 253 14 54 www.nasdaqbaltic.com