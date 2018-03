Herr K. sehnt sich nach mehr Stille im Alltag. Auslöser ist sein Flug nach Berlin - und der penetrante Krach auf den Nachbarsitzen.

Die Welt ist so laut geworden, findet Herr K. Und damit meint er nicht einmal Donald Trump oder den Laubbläser als Accessoire des urbanen Kleinstgärtners. Aber er sitzt jetzt gerade auf Mittelplatz 25B eines Eurowings-Fluges von Köln nach Berlin. Und das heißt in diesem Falle nicht nur, dass er bewegungsarm eingepfercht ist, als sei das eine neue Foltermethode der US-Marines.

Links am Fenster hockt ein holländischer Geschäftsreisender, der mit seinem Handy sehr laut an einer Spanisch-Lektion scheitert. Der Holländer schreit "Hasta Luego". Die App antwortet mit einer Art Verlierer-Fanfare "Düdelüddelüt", worauf der Holländer holländische Flüche in sein Handy ruft.

Rechts sitzt derweil ein Mittdreißiger und hört über seine Micky-Maus-Ohren-großen Kopfhörer so laut sehr melodiefreie Musik, dass Herr K. auch noch auf der Bordtoilette mitwippen könnte. Und das alles in so einem Hochfrequenzbereich, dass handelsübliche Haustiere in einem Anfall von Wahnsinn längst unter sich gemacht hätten. Bei jedem Rauhaardackel wäre die Empathie dann groß, aber Herr K. ist ja nur eine Führungskraft mittleren Alters. "Düdelüddelüt" macht es links ...

