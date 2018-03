Liebe Leser,

am Mittwoch hat Evotec die Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht. Wie sehen da die Eckdaten aus? In Bezug auf den Umsatz zeigt sich ein Plus von 57% auf 257,6 Mio. Euro - dieser Anstieg kann sich wahrlich sehen lassen. Der Blick auf den Jahresüberschuss zeigt allerdings einen gewissen Rückgang: Nach einem Jahresüberschuss von 26,8 Mio. Euro in 2016 waren es demnach 2017 +24,0 Mio. Euro. Hier verweist Evotec auf höhere Abschreibungen "infolge von Kaufpreisallokationen". ... (Peter Niedermeyer)

