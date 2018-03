Wenn die Afrikaner ihre Zölle untereinander abbauen, könnte sie endlich wirtschaftlich aufholen. Europa hätte dann ein Problem weniger.

Die Bundesregierung setzt darauf, dass die neue Freihandelszone der Afrikanischen Union ein Erfolg wird. "Wenn die Staaten Afrikas ihre Zollschranken untereinander abbauen, dann entsteht ein riesiger Markt mit 1,2 Milliarden Einwohnern. Der wäre auch attraktiv für Investitionen aus Europa", sagte Günter Nooke, Persönlicher Afrikabeauftragter der Bundeskanzlerin, dem Handelsblatt. Bisher allerdings ist die Handelspolitik der 54 afrikanischen Staaten einseitig auf Lieferungen nach Europa ausgerichtet.

Nooke begründete seine Hoffnung damit, dass die Afrikanische Union in kurzer Zeit und mit eigenem Geld den Vertrag über die "Continental Free Trade Area" (CFTA) ausverhandelt hat: Von der Ankündigung bis zur Vertragsunterzeichnung am 21. März in Kigali, der Hauptstadt Ruandas, habe es nur wenig mehr als ein Jahr gedauert. Der Vertrag verspricht, die zum Teil hohen Zölle der Staaten untereinander abzubauen und Importquoten zu beseitigen. Entstehen soll ein afrikanischer Binnenmarkt.

Mit diesem afrikanischen Binnenmarkt sollte die EU dann auch ein neues Handelsabkommen schließen, forderte Nooke. Denn der bisher verfolgte Weg über die Europäischen Partnerschaftsabkommen (EPA), die für afrikanische Güter den Marktzugang nach Europa ermöglichen sollen, sei gescheitert. "Die EPAs sind tot", sagte Nooke.

Seit 2002 gibt es EPA-Verhandlungen zwischen einzelnen afrikanischen Staaten und der EU. Sie haben zum Ziel, dass die EU ihren Markt sofort für Güter aus Afrika öffnet, der jeweilige afrikanische Staat seine Zollschranken aber erst nach und nach senkt, um seinen Markt zunächst vor den wettbewerbsfähigeren europäischen Gütern schützen zu können. Die EU-Kommission ...

